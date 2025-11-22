Майнц 05 и Хофенхайм стартираха кръга в Бундеслигата с равенство

Майнц 05 и Хофенхайм завършиха 1:1 в първа среща от 11-ия кръг на футболното първенство на Германия

Гостите откриха резултата още в 9-ата минута, когато Андреас Ханче-Олсен опита да изчисти топката след центриране, но вместо това си вкара автогол. В 76-ата минута домакините изравниха чрез Дани да Коща, който се разписа от близка дистанция.

Две минути преди края Майнц остана с човек по-малко на терена. Доминик Кьор извърши грубо нарушение, за което получи жълт картон, но след намеса на системата ВАР той беше променен на червен.

В добавеното време играчите на Хофенхайм стигнаха до нов гол след като Илас Бебу прати топката в мрежата, но попадението му беше отменено.

Майнц 05 е спечелил само един мач от Бундеслигата досега този сезон, срещу Аугсбург през септември. Тимът е на 17-о място в класирането с 6 точки актив, а Хофенхайм заема шеста позиция с 20.