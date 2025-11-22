Олимпик Марсилия се изкачи на върха в Лига 1 след разгром

Олимпик Марсилия разгроми Ница с 5:1 като гост в среща от 13-ия кръг на футболното първенство на Франция.

Двубоят беше помрачен от масово сбиване между играчите. Инцидентът стана след втория гол на "олимпийците", който падна в 33-ата минута. Няколко футболисти на терена, както и резерви, бяха замесени в сбиването. В резултат на това вратарят на Марсилия Херонимо Рули и защитникът на Ница Али Абди, който остана на пейката, получиха жълти картони.

Пиер-Емерик Обамеянг откри за гостите в 11-ата минута, а Мейсън Грийнууд удвои в 33-ата. Отбово той направи 3:0 в 53-ата. Тимъти Уеа се разписа в 58-ата минута, благодарение на асистенция от Обамеянг. Мохамед-Али Шо вкара почетното попадение за домакините в 63-ата минута, а Игор Пайшао оформи крайното 5:1 в 74-ата минута.

След успеха Олимпик Марсилия оглави класирането с 28 точки, а Ница е на девето място със 17 точки.