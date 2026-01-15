БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Даниел Пейков стана Спортист на годината за 2025 година в Ловеч

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

Наградата за Треньор на годината“ получи Евгени Енчев.

Даниел Пейков стана Спортист на годината за 2025 година в Ловеч
Снимка: БТА
Слушай новината

В Ловеч бяха връчени за 30-ти път ежегодните награди „Спортист на годината“ и „Треньор на годината“. Носителите на отличията бяха обявени на официална церемония тази вечер в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“, съобщават от общинската администрация.

Наградата „Треньор на годината“ за 2025 г. с общо 25 точки получи Евгени Енчев от Спортен карате клуб „Сенши до – Ловеч“. Той бе удостоен с купа, грамота и парична награда.

С най-висок брой точки – 44,48 т., Даниел Пейков бе обявен за „Спортист на годината“ на Ловеч за 2025 г. Той получи купа „Спортист на годината“, грамота и парична награда.

Евгени Енчев е дългогодишен състезател по карате киокушин и основател на СКК „Сенши до – Ловеч“, създаден през 2018 г. Под негово ръководство в клуба тренират около 70 състезатели, които през годините завоюват множество отличия от държавни и международни турнири. През 2025 г. бойци на клуба участват в две държавни първенства, от които печелят 2 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала, както и в три национални купи с общо 6 златни, 4 сребърни и 4 бронзови отличия. На Световната купа във Варна един от състезателите става вице световен шампион и носител на Купа за висок боен дух, а на Източноевропейския турнир в София двама бойци завоюват втори места в своите категории.

Тринадесетгодишният Даниел Пейков е състезател на Сдружение „Моделклуб – Ловеч“, чийто член е от 2016 г. В рамките на своята състезателна кариера той има десетки призови класирания и впечатляващи постижения в авиомоделизма. Даниел Пейков е петкратен национален шампион за деца в клас P30, двукратен национален шампион за мъже и седемкратен национален шампион за юноши в клас F1H, както и трикратен национален шампион за юноши в клас F1A. През 2025 г. той е завоювал 10 първи, 1 второ и 2 трети места от национални състезания и кръгове от Световната купа.

Спортът възпитава дисциплина, характер и стремеж към развитие. Гордея се с постиженията на ловешките спортисти и треньори, които с труда си издигат авторитета на нашия град и са пример за подражание за младите хора“, каза по време на церемонията кметът на Ловеч Страцимир Петков..

Парична награда получиха класираните състезатели от второ до десето място, а спортистите, заели от 11-то до 14-то място, бяха отличени с грамота и предметна награда.

БТА припомня, че миналата годината специалистът по хандбал Виктор Симеонов спечели приза за „Треньор на годината“

Спортист №1 на Ловеч за 2024 година стана Димитър Николов, златен медалист от Европейското по граплинг – вид борба, част от бойните изкуства ММА.

#Евгени Енчев #Даниел Пейков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
3
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
4
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Застудяване и валежи и сняг от утре
6
Застудяване и валежи и сняг от утре

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Други спортове

Тур дьо Франс 2027 ще стартира в Единбург
Тур дьо Франс 2027 ще стартира в Единбург
Тежкоатлет е Спортист на годината за 2025 година в Стара Загора Тежкоатлет е Спортист на годината за 2025 година в Стара Загора
Чете се за: 02:40 мин.
Спортни новини 15.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.01.2026 г., 20:50 ч.
Съдят Яник Аниел за изнасилване Съдят Яник Аниел за изнасилване
Чете се за: 01:10 мин.
Гледайте Алберт Попов и слалома във Венген в неделя по БНТ 3 Гледайте Алберт Попов и слалома във Венген в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:42 мин.
Щафета на България се класира на 12-о място на Световната купа по биатлон в Руполдинг Щафета на България се класира на 12-о място на Световната купа по биатлон в Руполдинг
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ