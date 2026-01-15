Даниел Пейков стана Спортист на годината за 2025 година в Ловеч

В Ловеч бяха връчени за 30-ти път ежегодните награди „Спортист на годината“ и „Треньор на годината“. Носителите на отличията бяха обявени на официална церемония тази вечер в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“, съобщават от общинската администрация.

Наградата „Треньор на годината“ за 2025 г. с общо 25 точки получи Евгени Енчев от Спортен карате клуб „Сенши до – Ловеч“. Той бе удостоен с купа, грамота и парична награда.

С най-висок брой точки – 44,48 т., Даниел Пейков бе обявен за „Спортист на годината“ на Ловеч за 2025 г. Той получи купа „Спортист на годината“, грамота и парична награда.

Евгени Енчев е дългогодишен състезател по карате киокушин и основател на СКК „Сенши до – Ловеч“, създаден през 2018 г. Под негово ръководство в клуба тренират около 70 състезатели, които през годините завоюват множество отличия от държавни и международни турнири. През 2025 г. бойци на клуба участват в две държавни първенства, от които печелят 2 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала, както и в три национални купи с общо 6 златни, 4 сребърни и 4 бронзови отличия. На Световната купа във Варна един от състезателите става вице световен шампион и носител на Купа за висок боен дух, а на Източноевропейския турнир в София двама бойци завоюват втори места в своите категории.

Тринадесетгодишният Даниел Пейков е състезател на Сдружение „Моделклуб – Ловеч“, чийто член е от 2016 г. В рамките на своята състезателна кариера той има десетки призови класирания и впечатляващи постижения в авиомоделизма. Даниел Пейков е петкратен национален шампион за деца в клас P30, двукратен национален шампион за мъже и седемкратен национален шампион за юноши в клас F1H, както и трикратен национален шампион за юноши в клас F1A. През 2025 г. той е завоювал 10 първи, 1 второ и 2 трети места от национални състезания и кръгове от Световната купа.

„Спортът възпитава дисциплина, характер и стремеж към развитие. Гордея се с постиженията на ловешките спортисти и треньори, които с труда си издигат авторитета на нашия град и са пример за подражание за младите хора“, каза по време на церемонията кметът на Ловеч Страцимир Петков..

Парична награда получиха класираните състезатели от второ до десето място, а спортистите, заели от 11-то до 14-то място, бяха отличени с грамота и предметна награда.

БТА припомня, че миналата годината специалистът по хандбал Виктор Симеонов спечели приза за „Треньор на годината“

Спортист №1 на Ловеч за 2024 година стана Димитър Николов, златен медалист от Европейското по граплинг – вид борба, част от бойните изкуства ММА.