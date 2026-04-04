Даниел Полишев със 123 място на световното по фехтовка в Рио де Жанейро

Данаил Полишев завърши на 123-о място на рапира на Световното първенство по фехтовка за младежи и девойки в Рио де Жанейро (Бразилия).

В конкуренцията на 176 състезатели от 65 държави българинът излезе успешно от групите с четири победи и две поражения. В първия кръг на елиминациите Полишев (Пловдив БГ) отстъпи пред Хо Лон Лам от Хонконг с 8:15 и не успя да продължи напред.

Утре Световното първенство продължава с боевете на рапира за кадети и кадетки.