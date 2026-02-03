Дара: “Подкрепата ме накара да остана в битката за „Евровизия“

Певицата DARA сподели, че всичката подкрепа от феновете ѝ ѝ е дала сили да остане и да се бори в националната селекция за Евровизия 2026.

След като беше избрана да представи България на конкурса във Виена, Дара каза, че именно милите коментари, съобщения и подкрепата онлайн са били това, което я е задържало в битката. Тя обясни, че понякога може да е трудно и стресиращо да участваш в такъв голям музикален конкурс, но когато вижда, че хората вярват в нея, това ѝ дава енергия и увереност.

Дара също каза, че се чувства много благодарна за цялата любов, която получава, и че това я мотивира да продължи да работи с пълна сила за „Евровизия“.

В крайна сметка тя вярва, че няма по-добър начин да представлява страната си, освен с песен, която идва от сърцето.