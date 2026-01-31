Дара спечели българската селекция за „Евровизия 2026“

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дара е големият победител в националната селекция за българска песен на Евровизия 2026. Тя ще представи България на конкурса във Виена през май, на юбилейното 70-о издание на музикалното събитие.

В надпреварата участваха осем изпълнители: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Прея. Всеки от тях представи своя песен на живо в студиото на БНТ.

Журито, което избра победителя, беше съставено от добре познати имена в българската музика – Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и вокалния педагог Виктория Халкити, работила с редица звезди от „Евровизия“.

Финалното шоу беше бляскаво и динамично, а изборът на Дара означава, че именно тя ще защитава българските цветове на най-престижния песенен конкурс в Европа.

