Дара Стоянова се класира шеста на обръч на Световната купа в Ташкент

Българката Дара Стоянова се класира на шесто място на финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика вТашкент (Узбекистан).

За своето изпълнение Стоянова получи оценка от 27.550 точки.

Победителка на уреда стана представителката на домакините Тахмина Икромова с 29.700 точки, следвана от Мария Борисова (неутрален атлет) с 28.550 и олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 28.500.

От 13:00 часа е надпреварата на финала на бухалки, където българката Анастасия Калева е със шести стартов номер.