Държавният резерв предоставя близо 20 000 литра питейна вода на село Горна Студена

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ще предостави 19 944 литра бутилирана питейна вода на жителите на село Горна Студена, община Свищов, заради затруднения във водоснабдяването.

Помощта се осигурява след постъпило искане от кмета на община Свищов и решение на Министерския съвет, във връзка с обявеното бедствено положение на територията на село Горна Студена.

Държавният резерв ще предостави 10 584 литра вода в бутилки от 1,5 литра и 9 360 литра в 10-литрови разфасовки. Количествата са предназначени за питейните нужди на местното население до преодоляване на проблемите с водоснабдяването.

ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" предприема необходимите действия за своевременното осигуряване и транспортиране на водата до община Свищов.

Само преди дни Държавният резерв осигури питейна вода и за община Струмяни, където във връзка с обявеното бедствено положение бяха предоставени общо 18 000 литра на два етапа.

Подкрепата за Струмяни и Горна Студена е част от действията на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" за бърза реакция при бедствия и извънредни ситуации. В координация с държавната и местната власт агенцията осигурява необходимите ресурси за засегнатите населени места според конкретните нужди на хората.