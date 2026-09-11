Трима мъже са обвинени в грабеж на 70-годишен в село Крушевец

Районната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за задържане под стража на трима мъже, обвинени в грабеж на 70-годишен мъж в село Крушевец, община Созопол.

По данни на прокуратурата на 9 септември тримата действали като съизвършители. Те отнели от дома на възрастния мъж 500 евро, 2000 щатски долара и два мобилни телефона, като използвали сила.

Те са нанесли удар с бухалка в задната част на главата на пострадалия, след което са завързали ръцете му с тиксо. Мъжът е ударян по тялото, а кожата на ръката му е горена със запалка. От дома му са отнети и пендари, чиято стойност предстои да бъде установена с експертно заключение.

Районният съд в Бургас ще разгледа днес искането за определяне на мярка за неотклонение.