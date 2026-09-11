Овладяха големия пожар край Бургас, три екипа остават на терен

Овладяха големия пожар, който избухна вчера следобед край Бургас между кварталите "Меден рудник" и "Горно Езерово". На терен остават три противопожарни екипа заради тлеещи огнища.

Сигналът за пожара беше подаден малко след 15.00 ч. вчера. Първоначално се запалиха сухи треви и храсти, а след това огънят навлезе и в борова гора. Осем противопожарни екипа и над 20 огнеборци се бореха с пламъците, като работата им беше затруднена заради силния вятър.

Пламъците са обхванали около 7 декара сухи треви, храсти и борова гора край местността Шилото.

Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.