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Овладяха големия пожар край Бургас, три екипа остават на терен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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овладяха големия пожар бургас три екипа остават терен
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Овладяха големия пожар, който избухна вчера следобед край Бургас между кварталите "Меден рудник" и "Горно Езерово". На терен остават три противопожарни екипа заради тлеещи огнища.

Сигналът за пожара беше подаден малко след 15.00 ч. вчера. Първоначално се запалиха сухи треви и храсти, а след това огънят навлезе и в борова гора. Осем противопожарни екипа и над 20 огнеборци се бореха с пламъците, като работата им беше затруднена заради силния вятър.

Пламъците са обхванали около 7 декара сухи треви, храсти и борова гора край местността Шилото.

Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.

#местността Шилото #пожар в Бургас #пожар

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