Датчани протестираха срещу думите на Тръмп за Афганистан

В Копенхаген много хора излязоха на протест срещу изказване на Доналд Тръмп, свързано с действията на съюзническите сили в Афганистан.

Причината за недоволството са думи, с които Тръмп омаловажи приноса на европейските армии по време на войната. Това предизвика силна реакция в Дания, където много ветерани и граждани смятат, че страната им е дала реални жертви и усилия в мисията.

Протестът започна след церемония в памет на датските военни, загинали в Афганистан, и премина през центъра на столицата. Участниците носеха плакати и настояваха за уважение към съюзниците и техния принос.

Недоволството показва, че темата за войната и ролята на отделните държави остава чувствителна, особено когато става дума за паметта на загиналите войници.