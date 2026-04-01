Давид Иванов ще представя България на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро

Гимнастикът ще се състезава на коронния си уред след златото в Баку

България ще има свой представител на третата за годината Световна купа по спортна гимнастика, която ще се проведе от 3 до 6 април в Кайро, Египет. Това е Давид Иванов, който ще участва на своя най-силен уред - кон с гривни.

В надпреварата са заявени състезатели от 35 държави, което обещава сериозна конкуренция на турнира от световния календар.

Иванов се намира в отлична форма, след като преди месец спечели първия си златен медал от Световна купа, триумфирайки именно на кон с гривни в Баку.

Българският гимнастик, който живее и тренира в Англия, има и сребърен медал от европейското първенство за младежи в Римини през 2024 година и продължава да затвърждава мястото си сред най-перспективните състезатели в дисциплината.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч.
Давид Иванов остана седми във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро Давид Иванов остана седми във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро
Локомотив Горна Оряховица спечели Купата на България по хандбал за мъже Локомотив Горна Оряховица спечели Купата на България по хандбал за мъже
Триумф за Деян Михайлов на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево Триумф за Деян Михайлов на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево
Сребро и два бронза за кадетите ни по джудо в Азербайджан Сребро и два бронза за кадетите ни по джудо в Азербайджан
Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Католиците у нас празнуват Великден
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
