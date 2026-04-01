Давид Иванов ще представя България на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро

България ще има свой представител на третата за годината Световна купа по спортна гимнастика, която ще се проведе от 3 до 6 април в Кайро, Египет. Това е Давид Иванов, който ще участва на своя най-силен уред - кон с гривни.

В надпреварата са заявени състезатели от 35 държави, което обещава сериозна конкуренция на турнира от световния календар.

Иванов се намира в отлична форма, след като преди месец спечели първия си златен медал от Световна купа, триумфирайки именно на кон с гривни в Баку.

Българският гимнастик, който живее и тренира в Англия, има и сребърен медал от европейското първенство за младежи в Римини през 2024 година и продължава да затвърждава мястото си сред най-перспективните състезатели в дисциплината.