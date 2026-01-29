Давид Иванов ще участва на Световна купа по спортна гимнастика в Германия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът е заявен за участие единствено на коронния си уред - кон с гривни.

Давид Иванов
Снимка: БФ Гимнастика
Слушай новината

България ще бъде представена от Давид Иванов на първата за годината Световна купа по спортна гимнастика, която ще се проведе от 19 до 22 февруари в Котбус, Германия. Българинът е заявен за участие единствено на коронния си уред - кон с гривни.

Иванов е носител на сребърен медал на този уред от европейското първенство за младежи в Римини през 2024 година. На шампионата той зае шесто място в многобоя, шесто място на халки, както и седмо място на успоредка.

В първото голямо състезание за годината заявки за участие са подали гимнастици от 38 държави, включително Русия и Беларус, които ще се състезават като неутрални.

