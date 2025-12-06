БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

Дъждът наводни кръстовища в Пловдив

Репортер: Таня Матева
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
В района на третия тунел на пътя Асеновград - Смолян се е активирало свлачище

дъждът наводни кръстовища пловдив
Заради продължителния дъжд в района на трети тунел на второкласния път Асеновград - Смолян се е активирало свлачище.

Паднала е земна маса върху платното за движение към Смолян. Свлачището вече е разчистено и движението се нормализира.

В Пловдив са наводнени кръстовищата на бул. "Ал. Стамболийски" и бул. "Цар Борис III", както и на бул. "Ал. Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон". На тези участъци също са разположени полицейски патрули.

Преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили.

Община Пловдив е взела мерки за отводняване.

