Делян Пеевски: България трябва да стои на евроатлантическия път, отстоявайки националното си достойнство и свобода

България трябва да стои на евроатлантическия път, отстоявайки националното си достойнство и свобода. Това казва лидерът на ДПС Делян Пеевски в изявление, разпространено от пресцентъра на партията.

"Днес, в Деня на Европа, се отбелязват 76 години от полагането на основите на Европейския съюз. Една общност, изградена върху споделени ценности на мир, солидарност и просперитет. Днес България е пълноправен член на общността, изпълнила всички критерии и извървяла този път на единство и европейско сътрудничество. И трябва да продължи да отстоява равенството и демокрацията като висши ценности за хората, запазвайки своя евроатлантически път, отстоявайки националното си достойнство и свобода.

Честит празник!"