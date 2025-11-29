Деница Сачева за план-сметката: Борисов сложи разума на масата

Ние чухме гласа на работодателите и синдикатите. Не знам какво ПП-ДБ визират като победа, но те са царе на маркетинга. Решихме да сложим този Бюджет на пауза. Борисов сложи разума на масата и в голяма степен повлия за крайното решение, което се взе на този съвет, това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в "Денят започва" с Георги Любенов.

По думите й колегите от ПП-ДБ започват "нова серия от маркетингови спектакли, говорейки за технологията, по която това трябва да се случи, но те объркват още повече хората".

Заяви категорично, че Бюджетът, който е бил внесен в НС няма да бъде гласуван на второ четене.

"Ако ПП-ДБ искат Бюджет, който е балансиран между работодатели и синдикати, бюджет, който ще получи парламентарна подкрепа, то тогава те не би трябвало да правят този протест. Но, ако те целят нещо друго - дестабилизация, ако целят да блокират пътя на България към еврозоната, ако искат да има нови избори, ако имат такива планове за действие - нека да го споделят", призова Сачева.

Сачева уточни, че ако Бюджетът бъде изтеглен това означава да бъде рестартирана цялата процедура и нов бюджет да има едва март месец. Каза, че имат план Бюджетът да бъде приет и да се влезе с този Бюджет.

"Ние чухме работодателите, ние чухме синдикатите. Това чухме. Ние Асен Василев какво мисли за Бюджета, извинете, но наистина трудно ни е на нас да го чуем, при положение, че самият той като финансов министър предложи увеличение на максималния осигурителен доход".

Според нея "именно той е направил нелогични стъпки".

По думите й "протягане на ръка към ПП-ДБ вече е почти невъзможно, защото не мога да се сетя за нито един мой колега от ГЕРБ, който би искал да работи с Асен Василев и с хора, които имат подобен тип деструктивно поведение". И тази партия започва да има водевилен характер, според нея и "да отива повече парата в свирката и да не се мисли като следваща стъпка".

"Реалността е тази - ако ПП-ДБ имаха конструктивно поведение, те трябваше да дойдат преди приемането на Бюджета, да сложат своите предложения на масата и да кажат при какви обстоятелства биха подкрепили Бюджета, запазвайки формата на тази коалиция".

Има само безпочвени заяждания и провокации от тяхна страна, заяви Сачева. Тя искат да влязат в медиите само през скандал, но не и през нито едно разумно решение.

Деница Сачева заяви, че няма на този етап намерение за друг състав на Министерски съвет. Обсъжда се, допълни тя, СУБТО категорично да отпадне, данък дивидент да си остане 5%, осигурителната вноска да се увеличи само с 1%.

По отношение на БСП Сачева, каза, че "очакват те да проявят съответното разбиране и да направят компромиси".

