БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денислав Александров се завръща в групата на Славия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Към контузения Жордан Варела обаче се присъединиха Тони Тасев и Иван Андонов.

Славия – Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за гостуването на Септември. Добрата новина е завръщането на крилото Денислав Александров. Към контузения Жордан Варела обаче се присъединиха Тони Тасев и Иван Андонов. Офанзивният футболист е с натегнат аддуктор, докато вратарят е с вирус.

Мачът на стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда“ от 14-ия кръг на Първа лига е утре, 1 ноември, от 17:30 часа.

Групата на „белите“: Леви Нтумба, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Георги Шопов, Борис Тодоров, Иван Минчев, Момо Досо, Илиян Стефанов, Васил Казълджиев, Владимир Медвед, Денислав Александров, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
2
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
3
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
4
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
5
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
6
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
6
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...

Още от: Български футбол

Черно море и Левски бяха глобени с над 5 000 лева
Черно море и Левски бяха глобени с над 5 000 лева
Отложеният мач между Берое и Лудогорец ще се изиграе в средата на декември Отложеният мач между Берое и Лудогорец ще се изиграе в средата на декември
Чете се за: 00:32 мин.
Веласкес: Влизаме с уважение към Арда, но и с желание за победа Веласкес: Влизаме с уважение към Арда, но и с желание за победа
Чете се за: 04:15 мин.
Христо Крушарски, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт" Христо Крушарски, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Полицията в Пловдив обяви мерките за дербито между Локомотив и Ботев Полицията в Пловдив обяви мерките за дербито между Локомотив и Ботев
Чете се за: 02:37 мин.
Юношеският национален отбор по футбол изпусна победата срещу Швейцария за европейските квалификации Юношеският национален отбор по футбол изпусна победата срещу Швейцария за европейските квалификации
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)
Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР) Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
България ще участва отново на "Евровизия" България ще участва отново на "Евровизия"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради...
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
В навечерието на трагичната годишнина: Как една година на протести...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ