Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска Баня

Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Глушкова отстъпи пред първата поставена и номер 223-а в световната ранглиста Ребека Сербан (Кипър) с 4:6, 6:4, 1:6 за 2 часа и 44 минути.

Българката изостана с 1:4 в първия сет, доближи се на гейм при 4:5, но след това Сербан затвори сета на собствен сервис. Във втората част Глушкова преодоля пасив от 2:4 и със серия от четири поредни гейма успя да изравни резултата. След това обаче загуби първите три гейма в третата решаваща част, а до края взе само един и отпадна от надпреварата.

Преди този мач националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" постигна три поредни победи на турнира, след като започна от квалификациите. Предишните две седмици българката игра на два поредни полуфинала на други турнири в Сърбия.