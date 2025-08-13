Денислава Глушкова преодоля успешно първия кръг на сингъл на тенис турнира в Куршумлийска Баня

Денислава Глушкова намери място във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Глушкова победи Наталия Сенич (Сърбия) със 7:6(4), 6:2 за почти два часа игра.

Българката пропусна на три пъти преднина от пробив във първия сет, а при 5:4 пропиля и сетбол на собствен сервис. Тя изостана с 2:4 точки в последвалия тайбрек, но спечели следващите пет разигравания за да триумфира със 7:5.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" поведе с 5:1 във втората част и затвори мача в своя полза с 6:2.

Това е трета поредна победа за Глушкова, която започна турнира от квалификациите. Във втория кръг тя ще играе срещу първата поставена и номер 223 в световната ранглиста Ребека Сербан (Кипър).