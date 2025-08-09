БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите в Сърбия

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
21-годишната българка загуби от водачката в схемата.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишната Глушкова загуби от водачката в схемата Мириам Булгару (Румъния) с 4:6, 0:6 за 95 минути на корта.

Двете си размениха по един пробив до 3:3 в първия сет, след което българката не удържа подаването си в деветия гейм, а в следващия румънката на собствен сервис затвори частта. Във втория сет Глушкова не успя да вземе нито един гейм и загуби мача. Преди седмица българката достигна до полуфиналите на сингъл на друг турнир в Куршумлийска Баня.

