Депутатите изслушват вътрешния министър в четвъртък заради протеста

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Митов ще бъде изслушан по предложение на ПП-ДБ

Даниел Митов
Снимка: БТА
Слушай новината

Депутатите ще изслушат в четвъртък като първа точка в пленарна зала вътрешния министър Даниел Митов. Той ще даде обяснение за планирането и организирането на охраната на провеждания протест в центъра на София в понеделник вечерта.

Митов ще бъде изслушан по предложение на ПП-ДБ, но всички депутати в зала одобриха това.

Той ще отговаря и на въпроси - как е допуснато навлизането на провокатори по време на протеста, включително представители на футболни агитки.

