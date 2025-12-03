Депутатите изслушват вътрешния министър в четвъртък заради протеста

Депутатите ще изслушат в четвъртък като първа точка в пленарна зала вътрешния министър Даниел Митов. Той ще даде обяснение за планирането и организирането на охраната на провеждания протест в центъра на София в понеделник вечерта.

Митов ще бъде изслушан по предложение на ПП-ДБ, но всички депутати в зала одобриха това.

Той ще отговаря и на въпроси - как е допуснато навлизането на провокатори по време на протеста, включително представители на футболни агитки.