Десет отбора се класираха за основната фаза на европейското по хандбал за мъже

Десет отбора вече си осигуриха участие в основната фаза на Европейското първенство по хандбал за мъже, което се провежда в Дания, Норвегия и Швеция.

В най-оспорваната група „А“ олимпийският вицешампион Германия победи Испания с 34:32 и завърши на първо място с 4 точки, колкото събраха и испанците, които също продължават напред. Австрия и Сърбия отпаднаха след минимална победа на австрийците с 26:25.

В група „В“ действащият олимпийски и световен шампион Дания си гарантира класиране още преди последния кръг, а втората квота остава отворена между Португалия, Румъния и Република Северна Македония.

Шампионът Франция спечели група „С“ с пълен актив след успех над Норвегия с 38:34, като скандинавците също продължават напред.

В група „D“ Словения вече е сигурен участник в следващата фаза, а второто място ще бъде решено в последния кръг. Швеция и Хърватия в група „Е“, както и Исландия и Унгария в група „F“, си осигуриха класиране след две победи и ще спорят помежду си за първото място в групите.