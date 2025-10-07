БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десетгодишен фен посети лагера на националния отбор по футбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Младият привърженик пожела успех на националите в мачовете с Турция и Испания.

Снимка: Български футболен съюз
Слушай новината

Футболистите от националния отбор на България, както и селекционерът Александър Димитров, посрещнаха в лагера на отбора в хотел Хаят в Правец 10-годишния Калоян.

Момчето, което е сред най-запалените фенове на националния тим признава, че е пропуска мач на отбора.

Малкият запалянко, който ще пътува и до Валядолид за гостуването на Испания на 14 октомври, им пожела успех в предстоящите срещи, а те от своя страна го зарадваха със специален подарък - фланелка с автографи на играчите.

Самият той също тренира футбол в една от столичните академии и мечтае да стигне върховете на любимата игра.

Националният отбор вече е в пълен състав, след като късно снощи в лагера пристигна и нападателят Лукас Петков, който играе в германския Елферсберг. След като пък вчера петима от футболистите направиха занимание във фитнеса, днес предстоят и първите пълноценни занимания за тима.

България посреща Турция на 11-и октомври от 21.45 часа в събота на националния стадион Васир Левски, а три дни по-късно гостува на Испания. След два кръга в група Е по пътя към Мондиал 2026 начело с 6 точки са европейските шампиони от Испания, Турция и Грузия са с по 3, а България все още търси първи позитивни резултати.

Мачовете с Турция и Испания ще бъдат излъчени пряко в ефира на БНТ!

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Срещата започва в 21:45, а студиото посветено на нея започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.
#Български национален отбор по футбол за мъже

