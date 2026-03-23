начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Десетки земеделски производители от Ямболско излязоха на протест

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
десетки земеделски производители ямболско излязоха протест
Десетки земеделски производители от Ямболско излязоха на протест пред сградата на Областната дирекция "Земеделие" в града. Недоволството им е провокирано от възможна смяна на директора, която според тях се извършва без ясни мотиви и в неподходящ момент за сектора.

Протестиращите се събраха пред институцията, след което представители на земеделците се отправиха към Областната администрация и проведоха среща с областния управител Биляна Кавалджиева-Димитрова. Причината – липсата на отговор от страна на министъра на земеделието на изпратеното от тях писмо дали в действителност ще се извърши смяна. По време на разговора областният управител на Ямбол пое ангажимент да им съдейства, като предаде техните искания до министъра на земеделието и храните.

Стопаните изразиха притеснение, че честите кадрови промени в системата създават напрежение и затрудняват работата в сектора. Те заявиха, че ще продължат с протестни действия, ако не получат отговор и яснота по поставените въпроси.

Станка Жекова – член на УС на Съюза на зърнопроизводителите в област Ямбол: "Организираме този протест, провокиран е от липсата на отговор от Министерството на земеделието и храните, по изтекла информация през изминалата седмица за планиране смяна на ръководството на Областна дирекция "Земеделие". Заявихме, че не желаем смяната на директора на ОДЗ – Ямбол, тъй като нямаме данни за злоупотреби, законово нарушение или корупция. С този протест ние всъщност даваме положителна оценка на работата на служителите както на общинските служби, така и на служителите в областната дирекция."

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...

Полицейска акция се провежда в Самоков
44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на...
