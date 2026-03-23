Десетки земеделски производители от Ямболско излязоха на протест пред сградата на Областната дирекция "Земеделие" в града. Недоволството им е провокирано от възможна смяна на директора, която според тях се извършва без ясни мотиви и в неподходящ момент за сектора.

Протестиращите се събраха пред институцията, след което представители на земеделците се отправиха към Областната администрация и проведоха среща с областния управител Биляна Кавалджиева-Димитрова. Причината – липсата на отговор от страна на министъра на земеделието на изпратеното от тях писмо дали в действителност ще се извърши смяна. По време на разговора областният управител на Ямбол пое ангажимент да им съдейства, като предаде техните искания до министъра на земеделието и храните.

Стопаните изразиха притеснение, че честите кадрови промени в системата създават напрежение и затрудняват работата в сектора. Те заявиха, че ще продължат с протестни действия, ако не получат отговор и яснота по поставените въпроси.