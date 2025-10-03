Десподов титуляр при загуба на ПАОК

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов започна като титуляр за ПАОК в гостуването на Селта Виго, но напусна терена в 70-ата минута при загубата с 1:3 във втория кръг на Лига Европа.

Гостите от Солун стартираха силно и откриха резултата в 37-ата минута чрез Йоргос Якумакис, който бе най-съобразителен при добавка след удар на Янис Константелиас.

Радостта за ПАОК обаче бе кратка – в добавеното време на първата част Яго Аспас възстанови равенството за домакините с техничен удар. Селта вдигна оборотите след почивката и осъществи пълен обрат в 53-тата минута, когато Борха Иглесиас се възползва от колебание в отбраната на гостите.

В 70-ата минута Десподов отстъпи мястото си на Андрия Живкович, но секунди по-късно домакините сложиха точка на спора – Вилиот Сведберг оформи крайното 3:1 след бърза контра.