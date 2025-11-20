Детска площадка и градинка или паркинг - дилема в Благоевград

Детска площадка или паркинг за автомобили в центъра на Благоевград - такава дилема стои пред общината. Жители на града настояват за изграждане на детска площадка със зелен кът и места за отдих.

Събират подписка и първоначално предложението им е прието от Общинския съвет в града.

В момента обаче то е предложено за повторно разглеждане.

Причината - от общината предлагат на мястото да се изгради още една улица и четири паркоместа за сметка на по-малка зелена площ и градинка за игра на деца.

Днес експертна комисия ще разгледа новото предложение, което трябва да бъде гласувано от Общинския съвет.

Лилия Христова е майка на три деца, които в свободното си време търсят места за игра на километри от дома.

"За съжаление не мога да имам удобството да играят пред вкъщи, както са децата в Благоевград. Първо, че мястото не е безопасно, за да играят на улицата и второ има прекалено много коли", коментира Лилия Христова.

В нейното положение са и много семейства в квартала, затова инициират подписка до кмета на града.

Предлагат общински терен, който в момента служи за паркинг, но не е пригоден, да бъде отреден за зелена площ с място за игра и спорт.

Докато чакат решение, с доброволен труд озеленяват и ограничават паркирането на автомобили.

"Бяха тук и трите ми деца, съвкупно с всички останали, които помогнаха за градинката, което за мен е доста приятно, като видиш едно дете да се труди за нещо, което иска", допълни Лилия Христова.

Предложението е одобрено от местната власт, но впоследствие по неясни за хората причини то се предлага за повторно разглеждане. В него многократно са намалени размерите на площадката.

"С последното предложение се ощетява с близо 200 квадрата, тоест от градинка от 500 квадрата стигаме до не повече от 336. Да има и улица от другата страна на градинката, която да води до 4 паркоместа, е предложение, което на нас ни се струва нелогично, незаконосъобразно и въобще неикономично от страна на общината", каза още Савина Топурска, инициатор на подписката.

Мястото се намалява допълнително и от жители, които вече са заградили с катинар част от общинското място, за да паркират.