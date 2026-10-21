Деветмесечното лъвче Макена е най-новият обитател на зоопарка в Ловеч. Тя идва от зоологическата градина в Стара Загора и още в първите дни предизвика интереса на посетителите, дошли специално да се запознаят с малкия хищник.

„Лъвчето пристигна на 16 октомври. Следва период на адаптация, тъй като трябва да свикне с новото заграждение, новите условия на отглеждане, с хората, които вече ще се грижат за него“, посочи директорът на зоологическата градина Ивайло Станков.

Макена е настанена в заграждение, изградено преди три години, отговарящо на изискванията.

„Външната част на това заграждение, т.е. дворът, в който се разхожда Макена, е близо 300-350 квадратни метра. Има легло, хълмисти участъци и различни дънери, за да може да си остри ноктите и да си играе. Въпреки че лъвовете денем обичат да лежат, да спят, да мързелуват. Активни са сутрин рано или вечер“, каза д-р Станков.

Все още адаптацията на малкото лъвче е трудна, той като само до преди няколко дни то е било със своята майка, а сега трябва да свиква да се справя сам. Вече проявява характер и оглася зоопарка със своя глас, когато не му е комфортно. През пролетта, когато вече ще е на една година, може да си има компания в клетката.

„В съседство се намира нашата лъвица Танами. Разделени са, тъй като и там е необходим определен период, за да се опознаят, да знаят, че ще живеят заедно без преграда между тях. Това ще стане най-вероятно на пролет, тъй като Макена е значително по-малък както по размери, така и на възраст от лъвицата“, добави д-р Станков.

Според него един зоопарк не може без тигри, лъвове и маймуни, а ловешкият не прави изключение. Обитателите му наскоро са се увеличили и с още една маймунка от вида зелена морска котка – седмото дете на любимката Бочка. Все още не може да се каже полът на бебето, защото то не се отделя от майката.

„Тъй като сме изцяло в горски условия, естествена среда, имаме множество виетнамски прасенца, пуснати да се разхождат свободно в парковата част. Имаме и новородени. През почивните дни децата идват в зоопарка, за да видят малките прасенца, да ги подгонят, да се забавляват с тях“, заяви още д-р Ивайло Станков, и добави, че за втори път тази година се раждат и муфлони.

Снимки: БТА

В ловешкия зоопарк живеят над 450 животни от около 50 вида.