Терористична атака с жертви в Йерусалим
Диана Динева получи наградата за най-добър треньор в женския футбол

Спорт
Наставникът на Локомотив Стара Загора прие статуетката за миналия сезон от Мила Христова.

Диана Динева получи наградата за най-добър треньор в женския футбол
Снимка: Асоциацията на българските футболисти
Диана Динева получи наградата за най-добър треньор в женския футбол за изминалия сезон 2024/2025. Наставничката на Локомотив Стара Загора прие статуетката от президента на Асоциацията на българските футболисти АБФ и член на Изпълкома на БФС Мила Христова.

Това стана преди началото на шампионатния мач от третия кръг на националното женско първенство срещу отбора на ФК Академия за футболна развитие. Локомотив победи с 9:2 в двубоя.

Динева спечели организираната от АБФ анкета "Футболист на футболистите", като тази година за първи път българските футболистки избираха най-добър треньор в женското първенство.

Старши треньорът на Локомотив (Стара Загора) получи най-много гласове, изпреварвайки Валентина Господинова (НСА) и Елена Пеева (Лудогорец).

