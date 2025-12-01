Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско

Момиче загина, а трима младежи са ранени заради катастрофа с автомобил между град Мартен и село Сандрово. Инцидентът е станал в ранния следобед на вътрешен път между двете населени места. По първоначална информация колата била управлявана от 18-годишен младеж, а с него са пътували три момичета на 17 и 18 години.

Ранените са транспортирани в болница в Русе за преглед и оказване на медицинска помощ. Едното от момичетата е в тежко състояние, с черепно-мозъчна и гръдна травми и множество фрактури. Оперирано е по спешност. Другото момиче е с лицева травма и травма на краката, а момчето е с охлузвания.

Инцидентът е станал на прав участък, като автомобила е напуснал пътя вляво и се е ударил последователно в две дървета. Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.