Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Инцидентът е станал в ранния следобед между град Мартен и село Сандрово

момиче загина трима младежи ранени катастрофа русенско
Момиче загина, а трима младежи са ранени заради катастрофа с автомобил между град Мартен и село Сандрово. Инцидентът е станал в ранния следобед на вътрешен път между двете населени места. По първоначална информация колата била управлявана от 18-годишен младеж, а с него са пътували три момичета на 17 и 18 години.

Ранените са транспортирани в болница в Русе за преглед и оказване на медицинска помощ. Едното от момичетата е в тежко състояние, с черепно-мозъчна и гръдна травми и множество фрактури. Оперирано е по спешност. Другото момиче е с лицева травма и травма на краката, а момчето е с охлузвания.

Инцидентът е станал на прав участък, като автомобила е напуснал пътя вляво и се е ударил последователно в две дървета. Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

#пострадали в катастрофа #загинало момиче #катастрофа в русенско

