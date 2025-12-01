Бюджет 2026: Докъде стигнаха преговорите за план-сметката?

Промените в държавния бюджет за следващата година се очаква да станат ясни утре на среща във финансовото министерство, с участието на работодатели и синдикати.



До възобновения диалог се стигна след като лидерът на ГЕРБ обяви изтеглянето на предложения Бюджет 2026, на фона на протести и недоволство от страна на бизнеса. ЕК също изрази опасения. Очаква се от план-сметката да отпадне двойният скок на данък дивидент, осигуровките да се увеличат само с процент, а идеята за софтуера за управление на продажбите в търговските обекти да отпадне.

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Днес МФ публикува данните за изпълнението на бюджета към 31 октомври 2025 г. Постъпленията нарастват с 8,6 млрд. повече спрямо същия период на 2024 г. Най-голям принос за този ръст в приходите имат данъчно-осигурителните приходи, които са със 7.3 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Това е най-високият ръст в приходите, който е реализиран през последните няколко години."