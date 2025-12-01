БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обвинения за измама с несъществуващо рибарско пристанище във Варна (ОБЗОР)

от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Запази

Европрокуратурата предаде на съд бившия кмет Иван Портних и още три длъжностни лица

обвинения измама несъществуващо рибарско пристанище варна обзор
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител Стоян Пасев и двама служители на "Морска администрация". Обвинението е за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище във Варна. Според разследването, обвинените са фалшифицирали официални документи и неправомерно са поискали над 3 милиона и 400 хиляди евро европейски и национални средства, с които да бъде подобрена инфраструктурата на съоръжението.

Разследването показва, че към момента на подаване на документите за реконструкция, в местността "Карантината" е нямало рибарско пристанище. За целите на проекта били сглобени само няколко понтона. Така за европейския бюджет щетите са близо 2,8 милиона евро, а за националния – над 1 милион лева.

Стоян Пасев - бивш областен управител на Варна: "Документите, които са събрани по делото са достатъчно категорични, че там е имало рибарско пристанище, т. нар. Рибно разтоварище, което по спомен е строено от "Черноморски риболов" АД, клон Варна, през 60-те и 70-те години е завършено. Документите, които сме представили са достатъчно категорични, че съществува рибно разтоварище "Карантината", което е служело за разтоварване на риболовните кораби и след това преработка в предприятие, което се намира в непосредствена близост до пристанището.

Бившият кмет на Варна Иван Портних определя атаката срещу него като режисирана, за да се отвлече вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна Благомир Коцев. Според двамата обвиняеми публикацията на Европейската прокуратура обслужва интереси на неговите опоненти от ПП–ДБ и че сигналът е подаден от техни активисти.

снимки: БТА/Архив

Стоян Пасев - бивш областен управител на Варна: "В самото дело всички факти са изложени в наша вреда на базата на едно вещо лице, което е и жалбоподател по самото дело и е абсолютно недопустимо по едно производство - не може да си в качеството на вещо лице и жалбоподател. Това е единствена база, на която Европейската прокуратура се базира за своите обвинения."

Портних определя обвинението като „скалъпено“, тъй като за пристанището има документи отпреди десетилетия и всички проверки, включително и на ОЛАФ, не са показали нарушения или финансови корекции. Бившият кмет допълва, че ще представи материалите публично, за да се види каква постановка се разиграва - точно в първия работен ден на подсъдимия за корупция кмет и точно преди протеста против бюджета.

Стоян Пасев - бивш областен управител на Варна: "Няма злоупотреби с европейски средства. За да има някакво престъпление, трябва да има умисъл. Не виждам какъв е умисълът от моя страна и от страна на бившият кмет Иван Портних. Вместо, дето се вика, да ни благодарят всички, че има такава придобивка Варна, ние се обясняваме за нещо, което е недействително."

Рибарското пристанище "Карантината" в квартал Аспарухово беше завършено в края на 2020 г. То трябваше да се превърне в най-модерното съоръжение по Северното Черноморие – с капацитет за над 100 лодки и 16 рибарски кораба. Само няколко месеца след откриването му обаче подходът към него се затлачи с наноси. Решението е само едно - периодично драгиране, което обаче е много скъпо.

#европрокуратура #Иван Портних #Варна

