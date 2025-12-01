БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина финансистът Емил Хърсев

Хърсев беше и подуправител на БНБ

емил хърсев популизъм предложението намаляване таксите теглене заплати пенсии
Снимка: БНТ
На 64 години почина известният български финансист и бизнесмен Емил Хърсев.

Роден е на 19 октомври 1961 г.

Емил Хърсев завършва Немската гимназия в София.

След това се дипломира в специалността "Финанси" в тогавашния Висш икономически институт "Карл Маркс" (днес УНСС).

Емил Хърсев беше и подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва.

Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996 г.), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО".

