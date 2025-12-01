БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Българската Коледа": 550 деца и 26 болници са били подкрепени тази година

Цанка Николова
Чете се за: 02:37 мин.
Общество
Президентът Румен Радев даде начало на 23-тото издание на благотворителната инициатива

Президентът Румен Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Тази година тържествената церемония беше в клиниката по Педиатрия на Александровска болница.

Вече 6 години с музиката и таланта си Никола подкрепя Българската Коледа. Уверен е, че музиката дава надежда и помага в трудни ситуации, както може и всяко едно дарение.

Никола Тодоров: "Аз мисля, че хората трябва да даряват на Българската Коледа с цел да помогнат на деца в нужда и в беда, за да могат да заживеят хубаво и спокойно и да се радват на живота."

Немалка част от апаратурата в педиатричната клиника на Александровска болница е на разположение на лекарите в грижата им за малките пациенти, благодарение на инициативата.

Проф. Гергана Петрова, началник на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ "Александровска": "Благодарение на Българската Коледа ние педиатрите усещаме, че наистина детското здравеопазване може би е в някои среди се води като приоритетно звено, но имаме доста недофинансирани дечица, които нямат лечение, което да се отпуска от здравна каса, което е непосилно за родители и всъщност "Българската Коледа" се намесва и тя всъщност им дава живот на тези деца, осигурява им лечението."

Президентът посочи, че Българската Коледа се е утвърдила като символ на съпричастност и отговорност към децата ни. По думите му инициативата ни сплотява като общество, укрепва вярата ни в човечността и надеждата за по-добро бъдеще.

Румен Радев, президент на Република България: "Тази национална кауза не замества задълженията на здравната система, а я подпомага и усилва там, където нуждите на болните деца надхвърлят нейните възможности. Защо при здравен бюджет вече по-голям от 10 млрд. тези 550 деца трябва да разчитат на "Българската Коледа" за животоспасяващи медикаменти и грижи?"

За настоящата година инициативата е разполагала с 3 млн. 750 хиляди лева, 550 деца са получили подкрепа за диагностика, лечение, рехабилитация и скъпи медикаменти, а за 26 лечебни заведения в цялата страна е била осигурена високотехнологична апаратура.

