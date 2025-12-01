БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

Кая Калас: Не е в интерес на ЕС Украйна да се предаде

Десислава Апостолова
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Министрите на отбраната на страните от ЕС заседаваха в Брюксел, за да обсъдят помощта за Киев

Дипломат номер едно на Европа Кая Калас предупреди, че оказването на натиск върху Украйна - да направи отстъпки в мирните преговори не е в интерес нито на Киев, нито на ЕС. Министрите на отбраната на страните от общността заседаваха днес в Брюксел, за да обсъдят помощта за Украйна и засилването на европейската военна индустрия.

В срещата участваха украинският военен министър Денис Шмигал, както и зам-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. България беше представена от министъра на отбраната Атанас Запрянов. Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс съобщи, че 19 държави от ЕС са предоставили национални инвестиционни планове за отбрана за заеми от инструмента SAFE.

България също е сред тях. 15 държави-членки са включили в плановете си и подкрепа за Украйна. Инструментът SAFE в размер на 150 млрд. евро цели да засили европейската военна индустрия и отбранителната готовност на съюза. Според Кая Калас, предоставянето на репарационен заем за Украйна от замразените в Брюксел руски активи ще засили позициите и на Европа спрямо Москва.

Кая Калас - върховен представител на ЕС по сигурността и външните работи: “Опасявам се, че целият натиск ще бъде оказан върху по-слабата страна, защото това е начин да се спре тази война - да се иска от Украйна да се предаде не е в ничий интерес. Не е в интерес на Украйна, не е в интерес на Европейския съюз, нито е в интерес на глобалната сигурност като цяло, защото Уставът на Организацията на обединените нации казва, че не можете да променяте границите със сила. Ако това стане, сценарият може да се повтори и някъде другаде.”

#Кая Калас #помощ за Украйна #военни министри на ЕС #Брюксел

