Кая Калас: Не е в интерес на ЕС Украйна да се предаде

Дипломат номер едно на Европа Кая Калас предупреди, че оказването на натиск върху Украйна - да направи отстъпки в мирните преговори не е в интерес нито на Киев, нито на ЕС. Министрите на отбраната на страните от общността заседаваха днес в Брюксел, за да обсъдят помощта за Украйна и засилването на европейската военна индустрия.



В срещата участваха украинският военен министър Денис Шмигал, както и зам-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. България беше представена от министъра на отбраната Атанас Запрянов. Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс съобщи, че 19 държави от ЕС са предоставили национални инвестиционни планове за отбрана за заеми от инструмента SAFE.

България също е сред тях. 15 държави-членки са включили в плановете си и подкрепа за Украйна. Инструментът SAFE в размер на 150 млрд. евро цели да засили европейската военна индустрия и отбранителната готовност на съюза. Според Кая Калас, предоставянето на репарационен заем за Украйна от замразените в Брюксел руски активи ще засили позициите и на Европа спрямо Москва.