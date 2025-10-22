Диего Симеоне: Арсенал е най-добрият отбор, срещу който сме се изправяли този сезон

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне очаквано не остана доволен след тежката загуба с 0:4 от Арсенал във вторник вечер. Всички попадения в срещата паднаха през второто полувреме.

"Просто трябва да продължим да се подобряваме. Мисля, че се конкурирахме наистина добре с Арсенал в началото на двубоя. От 60-ата минута те бяха по-добрият отбор и заслужаваха да спечелят", коментира Симеоне.

"Бих казал, че те са най-добрият отбор, срещу който сме се изправяли този сезон. Тичат и тичат, и също така имат качество по целия терен", продължи аржентинският наставник на Атлетико.

"Сега трябва да оставим този мач зад гърба си и да се съсредоточим в тренировките върху нещата, които се получиха добре. Трябва да направим подобрения", завърши Диего Симеоне.