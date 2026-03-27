Диего Симеоне остава начело на Атлетико Мадрид и през следващия сезон

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне ще остане начело на тима и през следващия сезон, съобщава испанското издание „АС“. По този начин се слага край на спекулациите за евентуална раздяла между двете страни, които се засилиха през последните седмици.

Решението е било взето след среща между аржентинския специалист и новите собственици на клуба от инвестиционния фонд Apollo Global Management, който наскоро придоби контрол върху „дюшекчиите“. На нея е постигнато съгласие Симеоне да изпълни настоящия си договор, който е валиден до края на следващата кампания.

От ръководството на клуба не бързат с дългосрочни решения и засега фокусът остава върху текущото представяне на отбора. Въпреки засиления интерес към Симеоне от страна на Интер, подобен трансфер изглежда малко вероятен поне в близко бъдеще.

Очаква се натоварено лято за Атлетико Мадрид, като клубът планира сериозна селекция с цел да се противопостави по-успешно на водещите испански грандове Реал Мадрид и Барселона.

В краткосрочен план тимът на Симеоне е изправен пред поредица от ключови двубои именно срещу каталунците, водени от Ханзи Флик. Двата отбора ще се срещнат както в първенството на Испания, така и в четвъртфиналите на Шампионската лига. Междувременно мадридчани вече елиминираха Барса от турнира за Купата на краля