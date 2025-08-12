БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

Димитър Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед

Бившият нападател на "червените дяволи" влезе в ролята на сенсей.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов представи третият екип на клуба за предстоящия сезон.

Във видеото носителят на Златната обувка на Висшата лига с екипа на "червените дяволи" за сезон 2010/2011 е в ролята на сенсей, който предава философията на клуба на своя ученик.

“Ти измина дълъг път и днес трябва да запомниш защо тренираме, защо играем за тази фланелка. Силата не е правилният път. Трябва да имаш дисциплина, да си наясно с мислите си, с целите си, да се научиш да си устойчив и преди всичко - на търпение и смирение. Атаката е нищо без защита. Трябва да си бърз, да останеш фокусиран, балансиран, да уцелиш момента. Движи се като вода и удряй като мълния. Делиш тази фланелка с легенди. Почети ги така, както те биха те почели. Това е начинът, по който го правим в Манчестър”, казва Бербатов към своя ученик.

Фланелката е черна със жълти и сини елементи, напомняща на екипа, носен в периода 1993-1995.

В видеото участват още мениджърът Рубен Аморим, капитанът Бруно Фернандеш, Лени Йоро и Амад Диало.

