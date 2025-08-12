Димитър Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов представи третият екип на клуба за предстоящия сезон.

Във видеото носителят на Златната обувка на Висшата лига с екипа на "червените дяволи" за сезон 2010/2011 е в ролята на сенсей, който предава философията на клуба на своя ученик.

“Ти измина дълъг път и днес трябва да запомниш защо тренираме, защо играем за тази фланелка. Силата не е правилният път. Трябва да имаш дисциплина, да си наясно с мислите си, с целите си, да се научиш да си устойчив и преди всичко - на търпение и смирение. Атаката е нищо без защита. Трябва да си бърз, да останеш фокусиран, балансиран, да уцелиш момента. Движи се като вода и удряй като мълния. Делиш тази фланелка с легенди. Почети ги така, както те биха те почели. Това е начинът, по който го правим в Манчестър”, казва Бербатов към своя ученик.

Фланелката е черна със жълти и сини елементи, напомняща на екипа, носен в периода 1993-1995.

В видеото участват още мениджърът Рубен Аморим, капитанът Бруно Фернандеш, Лени Йоро и Амад Диало.