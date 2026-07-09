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Димитър Кисимов приключи участие при юношите на Уимбълдън

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Българският тенисист отпадна на четвъртфиналите.

димитър кисимов загуби полуфиналите сингъл турнира юноши категория j300 itf пловдив
Снимка: БГНЕС АРХИВ
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Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

18-годишният българин, поставен под №9 в схемата, отстъпи пред Круз Хюит (Австралия), син на легендарния тенисист Лейтън Хюит, с 1:6, 2:6 за 53 минути.

Кисимов не успя да намери ритъма си на игра, успя да вземе само три гейма в двата сега и приключи участието си в надпреварата.

17-годишният Круз Хюит продължава към полуфиналите, където ще срещне 11-ия в схемата Тийс Богард от Нидерландия.

Преди този двубой българинът постигна три поредни победи на сингъл.

#Уимбълдън 2026 #Димитър Кисимов

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