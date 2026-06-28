Димитър Кисимов стартира с победа на сингъл на турнира от категория J300 на ITF в Роухямптън

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания). Надпреварата в Роухямптън е последната преди „Уимбълдън".

Поставеният под №8 Кисимов победи в първата си среща с 4:6, 6:1, 6:3 Филипо Алфано (Италия). Във втория кръг българинът ще играе срещу Сафир Азам (САЩ).

Кисимов ще участва и в надпреварата на двойки в тандем с Конър Дойг (Република Южна Африка). Кисимов и Дойг, които са шампиони на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, ще играят на старта срещу представителите на домакините Винсент Флетчър и Алекс Мирингтън.