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Димитър Кисимов стартира с победа на сингъл на турнира от категория J300 на ITF в Роухямптън

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Спорт
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Поставеният под №8 българин победи Филипо Алфано (Италия)

Димитър Кисимов стартира с победа на сингъл на турнира от категория J300 на ITF в Роухямптън
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Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания). Надпреварата в Роухямптън е последната преди „Уимбълдън".

Поставеният под №8 Кисимов победи в първата си среща с 4:6, 6:1, 6:3 Филипо Алфано (Италия). Във втория кръг българинът ще играе срещу Сафир Азам (САЩ).

Кисимов ще участва и в надпреварата на двойки в тандем с Конър Дойг (Република Южна Африка). Кисимов и Дойг, които са шампиони на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, ще играят на старта срещу представителите на домакините Винсент Флетчър и Алекс Мирингтън.

#Димитър Кисимов

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