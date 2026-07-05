Димитър Кисимов стартира с победа на сингъл при юношите на Уимбълдън

Димитър Кисимов стартира с победа на сингъл при юношите на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, надделя над италианеца Рафаеле Чиурнели с 6:3, 7:5 за 63 минути на корта.

Кисимов направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част се игра равностойно до 5:5. Българинът взе подаването на съперника си в 11-ия гейм, след което в 12-ия затвори двубоя с втория си мачбол.

В следващия кръг той ще играе срещу победителя от двубоя между Лиъм Чанън (Великобритания) и Мустафа Еге Шък (Австралия).

Кисимов ще участва и на двойки на "Уимбълдън". Той и южноафриканецът Конър Дойг са действащи шампиони от Откритото първенство на Австралия при юношите, а на „Ролан Гарос“ тази година достигнаха до втория кръг.