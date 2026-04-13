Чете се за: 04:50 мин.
Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Португалия

Чете се за: 01:05 мин.
Пловдивчанинът загуби от първия поставен и 152-и в света Пабло Ламас Руис (Испания).

Димитър Кузманов загуби във втория кръг на квалификациите на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 125" в Оейраш (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

Пловдивчанинът загуби от първия поставен и 152-и в света Пабло Ламас Руис (Испания) с 3:6, 6:7(2) за час и 44 минути на корта.

Кузманов не удържа три пъти подаването си в първия сет, а във втората част имаше аванс от 5:3. Той обаче допусна пробив, сервирайки за частта, след което в тайбрека изостана с 1:4 и отпадна от надпреварата.

Българинът заработи 3 точки за световната ранглиста и 1035 евро.

В турнира на двойки ще участва друг българин - Александър Донски. Заедно със Сидхант Бантия (Индия) те излизат в първия кръг срещу третите поставени Срирам Баладжи (Индия) и Нийл Оберлайтнер (Австрия).

