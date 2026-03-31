Димитър Кузманов не успя да намери място в основната схема на тенис турнира от сериите АТР 250 в Букурещ

Димитър Кузманов загуби във финалния втори кръг от квалификациите на тенис турнира на клей от сериите АТР 250 в Букурещ (Румъния) с награден фонд 612 хиляди евро.

Втората ракета на България претърпя поражение от Стефанос Сакеларидис (Гърция) с 3:6, 6:7(6).

Двубоят беше довършен днес, след като снощи беше прекъснат при 2:5 гейма в първия сет. При доиграването двамата не допуснаха пробив и така 21-годишният Сакеларидис взе първия сет, а вторият стигна до тайбрек. В него 32-годишният пловдивчанин навакса изоставане от 2:5 точки, спаси мачбол при 5:6, но при 6:7 гъркът, 225-и в класацията на АТР, стигна до победата при собствен сервис.

Кузманов все пак си осигури 3290 евро и 7 точки за световната ранглиста, в която заема 312-ата позиция.