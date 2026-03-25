Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на турнир от сериите "Чалънджър" в Сплит

Втората ракета на България Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Сплит, Хърватия, с награден фонд 56700 евро.

32-годишният пловдивчанин загуби от Андрей Недич (Босна и Херцеговина) с 6:7(10), 1:6 след два часа и половина на корта.

Кузманов пропусна два сетбола при 5:4 гейма и 40:15 на сервис на съперника, а след това и още два тайбрека при 7:6 и при 8:7 точки, като последният беше и при негово подаване. Впоследствие Недич, 296-и в световната ранглиста, триумфира с 12:10, а във втората част 21-годишният босненец направи серия от шест поредни гейма, с което си осигури и крайната победа.

Българинът все пак заработи 910 евро и 4 точки за класацията на АТР, в която заема 312-ата позиция.

В надпреварата участва още един българин - Александър Василев. Той вчера стартира с победа, а утре ще играе във втория кръг срещу 23-годишния Еляким Кубибали (Кот д'Ивоар), 286-и в света, като двамата левичари ще се срещнат за първи път.