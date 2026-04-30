Димитър Кузманов отпадна във втория кръг в Казахстан

Димитър Кузманов не успя да се класира за четвъртфиналите на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър" 50 в Шимкент.

В среща от втория кръг поставеният под номер 4 в схемата пловдивчанин отстъпи с 4:6, 2:6 пред Бувайсар Гадамаури от Белгия за час и 25 минути игра.

Кузманов пропусна три възможности за пробив при 2:2 гейма в първия сет, а веднага след това допусна да загуби подаването си в шестия гейм.

Във втория сет българинът допусна пробив за 2:3, което доведе до срив в играта му и до края на срещата Гадамаури нямаше никакъв проблем да спечели още три гейма по ред.

На четвъртфиналти белгиецът ще срещне Мили Поличак от Хърватия.

За участието си във втория кръг в Шимкент Кузманов ще вземе 1010 долара от наградния фонд и четири точки за световната ранглиста.