Димитър Кузманов продължава към втория кръг на квалификациите в Букурещ
Димитър Кузманов продължава към втория кръг на квалификациите в Букурещ

Българинът преодоля италианец на румънска територия.

Димитър Кузманов се класира за втория кръг от квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „АТП 250“ в Букурещ, Румъния, с награден фонд 612 хиляди евро.

Втората ракета на България победи поставения под номер 5 в схемата на пресявките Стефано Траваля (Италия) със 7:6(0), 6:1 за час и 26 минути игра.

32-годишният пловдивчанин спечели тайбрека на равностойния първи сет без да даде нито точка на съперника си. Във втората част българинът поведе с 3:0 преди да допусне пробив, но впоследствие отново взе три поредни гейма, за да си осигури участие във финалния кръг на квалификациите.

С победата той си осигури 3290 евро и 7 точки за световната ранглиста, в която заема 312-ата позиция.

В директния мач за влизане в основната схема Кузманов ще се изправи срещу 21-годишния Стефанос Сакеларидис (Гърция), 225-и в класацията на АТП. Двамата не са се срещали досега.

