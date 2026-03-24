БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Чете се за: 03:12 мин.
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Чете се за: 05:22 мин.
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Кузманов с успешен старт на Чаланджър в Сплит

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

В турнира ще вземе участие и финалистът от US Open при юношите - Александър Василев.

Снимка: БТА
Слушай новината

Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира на червени кортове от сериите „Чалънджър“ в Сплит, Хърватия. Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

32-годишният пловдивчанин победи поставения под номер 4 Нерман Фатич (Босна и Херцеговина) с 6:3, 6:1 за малко над час игра.

Кузманов проби в четвъртия гейм, за да поведе с 3:1, но в седмия отстъпи на собствен сервис и интригата да бъде върната за момент от босненеца. Българинът обаче отговори още в следващия гейм с брейк за 5:3, преди да затвори сета на свой сервис.

Във втората част Кузманов започна с пробив още в първия гейм, а до края на двубоя спечели още две подавания на съперника. При 5:1 в своя полза, българинът стигна до два мачбола и при втория успя да затвори срещата.

Съперник на Кузманов в следващата фаза ще бъде друг представител на Босна и Херцеговина - Андрей Недич, срещу когото не е играл до момента. В първия кръг 21-годишният хърватин се справи с нидерландеца Йеле Селс с 6:1, 6:4.

По-късно днес в турнира в Сплит ще вземе участие и финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите - Александър Василев, който ще се изправи срещу британеца Джордж Лофхаген.

#Димитър Кузманов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Пьотр Нестеров достигна полуфиналите в Ираклион след драматичен мач в четири дни
Пьотр Нестеров достигна полуфиналите в Ираклион след драматичен мач в четири дни
Шампион от Sofia Open победи Динко Динев в квалификациите в Сплит
Чете се за: 01:15 мин.
Ива Иванова отстъпи на финала на тенис турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет)
Чете се за: 01:05 мин.
Общото събрание на Тенис Европа ще се проведе в България през 2027 г.
Чете се за: 01:30 мин.
Илиян Радулов отстъпи във финала на двойки в Бадалона
Чете се за: 00:57 мин.
Димитър Кисимов загуби финала на турнир в Испания
Чете се за: 00:45 мин.

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ