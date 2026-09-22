Димитър Кузманов тренира заедно с Новак Джокович

Българският тенисист Димитър Кузманов третира няколко дни заедно със сръбската легенда Новак Джокович в гръцката столица Атина, обяви българинът в социалните мрежи.

Кузманов сподели снимки с Джокович и изрази благодарността си към носителя на 24 титли от Големия шлем.

"Благодаря ти за възможността не само да прекарам дни с теб и не само да тренираме, но и за нещо много по-важно. Затова да видя и да се уча на смиреността, на отдадеността, вярата, професионализма, човечността, милосърдието и отношението ти към спорта и живота! Мечтата ми да се докосна до най-великия тенисист в историята и един от най-великите спортисти за всички времена стана реалност! Бог е велик", написа пловдивчанинът в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

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Джокович се подготвя за турнира в Пекин, който ще се проведе от 30-и септември до 6-и октомври.