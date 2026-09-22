Иван Иванов започна с победа в Пловдив

Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 75 в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

17-годишният Иванов победи със 7:6(5), 6:3 поставения под №7 Филип Кристиан Жиану (Румъния) за 1 час и 43 минути.

Българинът изостана с 1:3, но направи обрат до 5:3, като при този резултат сервираше за спечелването на първия сет. Иванов допусна изравняване за 5:5, след което се стигна до тайбрек. В него националът изостана с 4:5, но спечели следващите три точки и взе сета. Иванов поведе с 2:0 във втората част, допусна изравняване за 2:2, но след това проби още два пъти сервиса на Жиану и стигна до победата.

Във втория кръг Иван Иванов ще играе срещу победителя от мача между българина Адриан Андреев и Олег Приходко (Република Северна Македония).

Янаки Милев, който премина през квалификациите след две победи, загуби в първия кръг с 3:6, 6:1, 3:6 от Томазо Компанучи (Италия) за 2 часа и 21

минути.

По-рано днес Пьотр Нестеров отстъпи с 4:6, 6:1, 0:6 пред Карлос Табернер (Испания) за 1 час и 48 минути.

Днес още трима българи ще изиграят срещите си от първия кръг на основната схема.

Квалификантът Адриан Андреев ще срещне Олег Приходко (Република Северна Македония), Александър Василев ще играе срещу поставения под №6 Феликс Гил (Великобритания), а Илиян Радулов ще се изправи срещу квалификанта Павел Лагутин.

Шестима български тенисисти ще участват и в надпреварата на двойки, която ще започне в сряда.

Входът за всички срещи е свободен.