Девет българки ще участват в основната схема на тенис турнира W50 в Пловдив

Девет български тенисистки ще вземат участие в основната схема на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Сред тях са и всички националки на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп". Турнирът се провежда на кортовете на ТК „Макс Про".

Поставената под №1 в схемата Елизара Янева ще играе в първия кръг срещу Марго Маке (Белгия). Първата ракета на България при жените спечели през миналата седмица турнира от същия ранг в Пазарджик.

Втората поставена Росица Денчева ще играе в първия кръг срещу Алесандра Мацола (Италия). 19-годишната Денчева спечели преди осем дни турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия, Турция.

В първия кръг ще има два мача с изцяло българско участие. Седмата поставена националка Лидия Енчева ще играе срещу Ива Иванова, а Юлия Стаматова ще срещне бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска.

Националката Денислава Глушкова ще играе в първия кръг срещу №4 Селин Хенеман (Швеция), Лиа Каратанчева започва срещу Юле Нимайер (Германия), а Елеонора Тонева ще се изправи срещу Лаура Маир (Италия).

14 българки ще вземат участие и в надпреварата на двойки.

Жребий на двойки:

Елизара Янева/Беатрисе Зелтина (Латвия) – Андрея Глушкова/Денислава Глушкова

№3 Росица Денчева (България)/Аня Станкович (Сърбия) – Диана-Йоана Симионеску (Румъния)/Ейми Суха (Чехия)

Никол Нунeва/Александра Рангелова – Маюка Айкауа (Япония)/Астрид Ваня Бруне Олсен (Норвегия)

Алекса Каратанчева/Лия Каратанчева – Марго Маке (Белгия)/Сара ван Емст (Нидерландия)

Ралица Александрова/Валерия Гарневска – №4 Селин Хенеман (Швеция)/Нели Тараба Валберг (Швеция)

Мелис Расим/Дария Великова – Лорена Шeдел (Германия)/Саумя Виг (Индия)

Лидия Енчева/Ива Иванова – №2 Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Худт (Нидерландия

Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнир в Пазарджик.

До края на годината страната ни ще бъде домакин на още два турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пловдив предстоят турнирите в Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.