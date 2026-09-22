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Рая Маркова отпадна във втория кръг на сингъл на европейското лично първенство до 16 г. в Парма

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Спорт
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Рая Маркова отпадна във втория кръг на сингъл на европейското лично първенство до 16 г. в Парма
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Рая Маркова отпадна във втория кръг на сингъл при девойките на европейското лично първенство до 16 години в Парма, Италия. Поставената под №7 Маркова отстъпи с 1:6, 1:6 пред Рая Виола Севери от Италия.

Илина Илиева се класира за 1/16-финалите на сингъл. Илиева победи с 6:2, 6:2 Кесане Блиадзе от Грузия. Следващата й съперничка е Ива Йеркович от Хърватия.

В надпреварата на двойки Маркова и Илиева отстъпиха с 3:6, 1:6 пред Диана Комисарова и Офир Манхард от Израел.

При юношите Борис Борисов и Якуб Ясин загубиха в оспорван мач на двойки с 4:6, 6:4, 6:10 от поставените под №3 Венцел Фазекаш и Ищтван Дамян Мокан от Унгария.

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#Рая Маркова

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